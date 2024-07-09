«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Письмо для председателя Евросовета Шарлю Мишелю подготовил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Европейская правда».
Отмечено, что Орбан при переговорах с российским лидером ничего не предлагал и не комментировал от имени Евросоюза.
До этого Виктор Орбан рассказал о деталях разговора с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чей президентский срок истек 20 мая.
По словам премьер-министра Венгрии, на его вопрос о возможности прекратить боевые действия, которая ускорит диалог о мире, они ответили, что временное перемирие в украинском конфликте ответит интересам противоборствующей стороны, поскольку противник сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны».
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До этого Виктор Орбан рассказал о деталях разговора с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чей президентский срок истек 20 мая.
По словам премьер-министра Венгрии, на его вопрос о возможности прекратить боевые действия, которая ускорит диалог о мире, они ответили, что временное перемирие в украинском конфликте ответит интересам противоборствующей стороны, поскольку противник сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны».
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Никита Кротов