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Euractiv: отмена беспошлинной торговли с ЕС уничтожит экономику Украины

Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

По словам главы комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрия Наталухи, решение европейских лидеров отменить беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС уничтожит экономику страны. Этим он поделился с порталом Euractiv.
«Похоже, что политика внутри ЕС подрывает нашу экономическую способность вести военные действия», — заявил Наталуха.

Представитель Украины поясняет, что возвращение к пошлинам по довоенной ставке может сократить объем поставляемо продукции на 70%. Из-за этого страна рискует оказаться на грани падения в рецессию. Помимо этого киевские власти лишаться возможности вести боевые действия против РФ.

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#европа
BBC: Россия в ходе переговоров по Украине нейтрализовала угрозы для себя
24 мая 2025, 04:47

Фото: iStock/3dmitry

России удалось успешно нейтрализовать угрозы в ходе переговоров по конфликту на Украине в Стамбуле. Об этом сообщает ВВС.
«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — передает издание.

В сообщении указывается, что американский лидер полностью поддерживает переговорный процесс по украинскому конфликту, в связи с чем объявленные ранее сокрушительные санкции для РФ были отложены.

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Вагенкнехт: Германия должна отозвать войска с российской границы в Литве
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#рф
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#переговоры
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Вагенкнехт: Германия должна отозвать войска с российской границы в Литве
24 мая 2025, 02:46

Фото: iStock/huettenhoelscher

Германии необходимо отозвать свои войска с российской границы в Литве. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью для Berliner Zeitung.
«Постоянное размещение 5000 солдат бундесвера в Литве, скорее всего, лишь усилит чувство угрозы для России и приведёт к ответным реакциям, которые еще больше приблизят нас к войне с Россией», — заявила политик.

Помимо этого Вагенкнехт обратила внимание на нелогичной решений властей в отношениях с Россией. Депутат отметила, что разумнее отвести войска от границы с РФ, чем вводить очередной пакет антироссийских санкций.

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Постпред США: Трамп на саммите НАТО призовет Европу увеличить оборонные расходы
23 мая 2025, 23:47

Фото: iStock/vetkit

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет союзников из Европы увеличить оборонные расходы. Об этом сообщил постоянный представитель Вашингтона в альянсе Мэтью Уитэкер.
«Президент Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами [по уровню расходов на оборону]», — заявил Уитэкер в ходе выступления на конференции Атлантического совета*.

Постпред отметил, что главным вопросом в Гааге Трампа станет равноправное распределение бремени по расходам на оборону. По словам Уитэкера, на данный момент США тратят на оборону в два раза больше, чем Европа и Канада вместе взятые.

Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. На мероприятии планируется выступление порядка 45 глав государств.

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Минфин США: выпущена лицензия, разрешающая операции в отношении Сирии
23 мая 2025, 23:42

Фото: iStock/lucky-photographer

В США выпущена лицензия, которая разрешает операции в отношении Сирии, ранее заблокированные Вашингтоном. Об этом сообщает американский Минфин в своем докладе.
«За исключением случаев, предусмотренных в пункте настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены», — говорится в документе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Свое стремление американский лиде объяснил тем, что с ЕС вести дела сложно, а переговоры безрезультатны.

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В США спрогнозировали срок окончания конфликта на Украине
Банк JPMorgan: боевые действия на Украине завершатся к июлю 2025 года
23 мая 2025, 23:15

Фото: iStock/Diy13

Уже к июлю этого года могут завершиться боевые действия на Украине. С таким прогнозом выступили аналитики американского инвестиционного банк JPMorgan.
«Ожидайте заключения неидеальной сделки к концу второго квартала 2025 года. Поскольку у Европы заканчивается оружие, у Украины — солдаты, у США — терпение, а трансатлантическое единство слабеет, Зеленский, скорее всего, будет вынужден в этом году вести переговоры с Россией об урегулировании, которое заморозит боевые действия, но не станет полноценным мирным соглашением», — пишут аналитики в докладе.

Вероятность заключения мирной сделки эксперты оценивают в 50%. При этом отмечается, что Украина окажется в сфере влияния РФ и не будет иметь гарантий безопасности от Западных партнеров.

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