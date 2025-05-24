Euractiv: отмена беспошлинной торговли с ЕС уничтожит экономику Украины

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По словам главы комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрия Наталухи, решение европейских лидеров отменить беспошлинный ввоз товаров из Украины в ЕС уничтожит экономику страны. Этим он поделился с порталом Euractiv.
«Похоже, что политика внутри ЕС подрывает нашу экономическую способность вести военные действия», — заявил Наталуха.
Представитель Украины поясняет, что возвращение к пошлинам по довоенной ставке может сократить объем поставляемо продукции на 70%. Из-за этого страна рискует оказаться на грани падения в рецессию. Помимо этого киевские власти лишаться возможности вести боевые действия против РФ.
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