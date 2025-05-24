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России удалось успешно нейтрализовать угрозы в ходе переговоров по конфликту на Украине в Стамбуле. Об этом сообщает ВВС.
«Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления. Кремлевский лидер обошел европейский ультиматум своим встречным предложением о прямых переговорах в Турции. Идея была встречена скептически на Украине и по всей Европе. Но этого оказалось достаточно, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в серьезности намерений России добиться мира», — передает издание.
В сообщении указывается, что американский лидер полностью поддерживает переговорный процесс по украинскому конфликту, в связи с чем объявленные ранее сокрушительные санкции для РФ были отложены.
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Иван Мусатов