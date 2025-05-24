BBC: Россия в ходе переговоров по Украине нейтрализовала угрозы для себя

50-прпроцентные пошлины для Евросоюза (ЕС) собирается ввести с 1 июня президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в соцсетях. Политик подчеркнул, что вести дела с ЕС сложно, а торговые переговоры «ни к чему не ведут».