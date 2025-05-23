Европе грозят новые пошлины Трампа

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50-прпроцентные пошлины для Евросоюза (ЕС) собирается ввести с 1 июня президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в соцсетях. Политик подчеркнул, что вести дела с ЕС сложно, а торговые переговоры «ни к чему не ведут».
«Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США», — написал республиканец.
Хозяин Белого дома добавил, что несправедливые судебные иски в отношении американских фирм, торговые барьеры, корпоративные штрафы и налоги на добавленную стоимость вызвали дефицит торгового баланса в размере свыше 250 миллионов долларов в год.
Указ о «взаимных» пошлинах на иностранный импорт заокеанский лидер подписал в начале апреля. Через несколько дней, по словам Трампа, свыше 75 стран попросили о переговорах. В связи с этим базовые десятипроцентные пошлины будут действовать для всех, кроме КНР в течение трех месяцев.
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Никита Кротов