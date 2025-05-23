Постпред США: Трамп на саммите НАТО призовет Европу увеличить оборонные расходы

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет союзников из Европы увеличить оборонные расходы. Об этом сообщил постоянный представитель Вашингтона в альянсе Мэтью Уитэкер.
«Президент Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами [по уровню расходов на оборону]», — заявил Уитэкер в ходе выступления на конференции Атлантического совета*.
Постпред отметил, что главным вопросом в Гааге Трампа станет равноправное распределение бремени по расходам на оборону. По словам Уитэкера, на данный момент США тратят на оборону в два раза больше, чем Европа и Канада вместе взятые.
Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. На мероприятии планируется выступление порядка 45 глав государств.
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Иван Мусатов