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Постпред США: Трамп на саммите НАТО призовет Европу увеличить оборонные расходы

Фото: iStock/vetkit

Фото: iStock/vetkit

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге призовет союзников из Европы увеличить оборонные расходы. Об этом сообщил постоянный представитель Вашингтона в альянсе Мэтью Уитэкер.
«Президент Трамп очень четко дал понять, что нашим европейским и канадским союзникам сейчас необходимо уравняться с Соединенными Штатами [по уровню расходов на оборону]», — заявил Уитэкер в ходе выступления на конференции Атлантического совета*.

Постпред отметил, что главным вопросом в Гааге Трампа станет равноправное распределение бремени по расходам на оборону. По словам Уитэкера, на данный момент США тратят на оборону в два раза больше, чем Европа и Канада вместе взятые.

Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. На мероприятии планируется выступление порядка 45 глав государств.

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Минфин США: выпущена лицензия, разрешающая операции в отношении Сирии
23 мая 2025, 23:42

Фото: iStock/lucky-photographer

В США выпущена лицензия, которая разрешает операции в отношении Сирии, ранее заблокированные Вашингтоном. Об этом сообщает американский Минфин в своем докладе.
«За исключением случаев, предусмотренных в пункте настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены», — говорится в документе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новые 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Свое стремление американский лиде объяснил тем, что с ЕС вести дела сложно, а переговоры безрезультатны.

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В США спрогнозировали срок окончания конфликта на Украине
Банк JPMorgan: боевые действия на Украине завершатся к июлю 2025 года
23 мая 2025, 23:15

Фото: iStock/Diy13

Уже к июлю этого года могут завершиться боевые действия на Украине. С таким прогнозом выступили аналитики американского инвестиционного банк JPMorgan.
«Ожидайте заключения неидеальной сделки к концу второго квартала 2025 года. Поскольку у Европы заканчивается оружие, у Украины — солдаты, у США — терпение, а трансатлантическое единство слабеет, Зеленский, скорее всего, будет вынужден в этом году вести переговоры с Россией об урегулировании, которое заморозит боевые действия, но не станет полноценным мирным соглашением», — пишут аналитики в докладе.

Вероятность заключения мирной сделки эксперты оценивают в 50%. При этом отмечается, что Украина окажется в сфере влияния РФ и не будет иметь гарантий безопасности от Западных партнеров.

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Европе грозят новые пошлины Трампа
Дональд Трамп собирается ввести для ЕС 50-процентные пошлины с 1 июня
23 мая 2025, 15:58

Фото: istockphoto/wildpixel

50-прпроцентные пошлины для Евросоюза (ЕС) собирается ввести с 1 июня президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в соцсетях. Политик подчеркнул, что вести дела с ЕС сложно, а торговые переговоры «ни к чему не ведут».
«Поэтому я предлагаю ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня 2025 года. Пошлина не взимается, если продукт изготовлен в США», — написал республиканец.

Хозяин Белого дома добавил, что несправедливые судебные иски в отношении американских фирм, торговые барьеры, корпоративные штрафы и налоги на добавленную стоимость вызвали дефицит торгового баланса в размере свыше 250 миллионов долларов в год.

Указ о «взаимных» пошлинах на иностранный импорт заокеанский лидер подписал в начале апреля. Через несколько дней, по словам Трампа, свыше 75 стран попросили о переговорах. В связи с этим базовые десятипроцентные пошлины будут действовать для всех, кроме КНР в течение трех месяцев.

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Раскрыты главные плюсы повышения кредитного рейтинга России
Политолог Селезнев: Из-за нового кредитного рейтинга в РФ не хлынут китайские деньги
23 мая 2025, 14:12

Фото: iStock/btgbtg

Китайское рейтинговое агентство CCXI впервые с начала специальной военной операции присвоило России суверенный кредитный рейтинг на уровне BBB+g со стабильным прогнозом. По мнению декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, это решение демонстрирует устойчивость российской экономики перед санкционным давлением, хотя не стоит ожидать немедленного притока китайских инвестиций.
Селезнев в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что повышение рейтинга свидетельствует о поддержке России со стороны глобального большинства, вопреки попыткам представить страну изолированной. Он обратил внимание на объем золотовалютных резервов РФ, которые по состоянию на сегодняшний день составляют 687,3 млрд долларов, превышая показатели США, Франции и Великобритании.

Это, по словам эксперта, подтверждает стабильность экономики, которая продолжает развиваться несмотря на санкции, оказывающие большее влияние на их инициаторов. Экономист подчеркнул, что повышение рейтинга не означает скорого наплыва китайских капиталов, но отражает общий позитивный тренд. При этом он отметил, что оценка реального влияния рейтинга на инвестиционные потоки требует времени, поскольку этот вопрос остается тесно связанным с политической конъюнктурой.

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В Московской области прошел патриотический автопробег «Дорогами Победы»
23 мая 2025, 13:23

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

21 мая 2025 года Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Мероприятие прошло в третий раз на территории Московской области и объединило участников из разных городов региона, сообщает пресс-служба организации. В автопробеге приняли участие водители с инвалидностью (члены организации «Колесница»), использующие автомобили с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.

Они представляли города: Пушкино, Серпухов, Воскресенск, Мытищи, Красногорск, Подольск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна и Краснозаводск.

Среди участников были люди с боевыми травмами, участники специальной военной операции, паралимпийские чемпионы, члены Общественной палаты Московской области, представители регионального штаба ОНФ, депутаты различных уровней и советники глав городских округов.

В условиях Года защитника Отечества, объявленного Указом Президента РФ от 16 января 2025 года №28, особое внимание в рамках автопробега было уделено памяти тех, кто ценой жизни защищал Родину.Маршрут автопробега включал три памятных места. Стартовой точкой и местом первого митинга стал мемориал «Подольские курсанты» в городе Подольск. Второй остановкой стал музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево (Рузский городской округ), а завершилось мероприятие церемонией у мемориала «Героям-панфиловцам» в Дубосеково (Волоколамский городской округ).


Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Каждая церемония сопровождались возложением венков и минутой молчания. К участию было заявлено 20 автомобилей с ручным управлением, к старту вышли 18. Колонну возглавил автомобиль ветерана боевых действий, подполковника Андрея Ивановича Плахуты. Замыкал автопробег автомобиль двукратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона России по фехтованию на колясках Николая Александровича Лукьянова.

Организация автопробега стала возможной благодаря поддержке гранта для НКО Московской области и участию Фонда президентских грантов. Проект был реализован при координации Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

Дополнительную поддержку оказали министерства социального развития, культуры и туризма региона, ГИБДД, а также администрации городских округов. Финансовую помощь предоставили Союз профсоюзов Подмосковья, выставка «Интеграция» и компания «Ортомода».

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