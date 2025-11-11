Euronews: власти ЕС не смогли найти средства на создание трибунала по Украине
Власти Европейского союза не смогли найти средства на создание специального трибунала по Украине. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в европейских структурах.
По их словам, основная причина — сокращение объёмов помощи Киеву со стороны администрации президента США Дональда Трампа, что осложнило поиск финансирования.
«Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 миллионов евро в год», — отметил источник издания.
Кроме того, до сих пор не определён окончательный состав стран, которые войдут в число участников будущего судебного органа, что также тормозит реализацию проекта.