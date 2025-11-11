Достижения.рф

Euronews: власти ЕС не смогли найти средства на создание трибунала по Украине

Фото: iStock/butenkow

Власти Европейского союза не смогли найти средства на создание специального трибунала по Украине. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в европейских структурах.



По их словам, основная причина — сокращение объёмов помощи Киеву со стороны администрации президента США Дональда Трампа, что осложнило поиск финансирования.

«Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 миллионов евро в год», — отметил источник издания.

Кроме того, до сих пор не определён окончательный состав стран, которые войдут в число участников будущего судебного органа, что также тормозит реализацию проекта.
Иван Мусатов

