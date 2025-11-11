Euronews: власти ЕС не смогли найти средства на создание трибунала по Украине

11 ноября 2025, 13:57

Фото: iStock/butenkow

Власти Европейского союза не смогли найти средства на создание специального трибунала по Украине. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в европейских структурах.





По их словам, основная причина — сокращение объёмов помощи Киеву со стороны администрации президента США Дональда Трампа, что осложнило поиск финансирования.





«Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 миллионов евро в год», — отметил источник издания.