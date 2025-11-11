Фицо раскрыл, что произойдет в случае передачи Киеву российских активов

11 ноября 2025, 09:01

Фицо: Передача Украине российских активов затянет конфликт еще на два года

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо изданию The European Conservative.