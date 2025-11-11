Фицо раскрыл, что произойдет в случае передачи Киеву российских активов
Использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо изданию The European Conservative.
По мнению главы словацкого правительства, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) может привести к продолжению боевых действий в течение минимум двух лет. Фицо добавил, что Братислава не будет участвовать в юридических или финансовых программах, связанных с использованием замороженных российских активов для поддержки военных нужд Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
