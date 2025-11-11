Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о рабочих планах Владимира Путина на 11 ноября. Слова политика приводит ТАСС.
В этот день глава государства работает в Кремле. Его график включает ряд встреч и мероприятий.
«Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор», — заявил представитель Кремля.Песков уточнил, что пресс-служба проинформирует общественность об этом событии в стандартном порядке.
Ранее Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о ядерных испытаниях. Как заявил пресс-секретарь, Путин потребовал оценить необходимость проведения таких мероприятий. Сейчас эксперты анализируют эту проблему.