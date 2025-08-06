06 августа 2025, 13:32

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На Украине граждане массово начали менять свое отношение к властям, особенно на сотрудников ТЦК (аналог военкомата в стране). Об этом сообщает издание European Conservative.





Авторы материала пишут, что на жителей повлияло жестокое обращение офицеров к мобилизованным во время насильственной мобилизации. Стали известны случаи гибели граждан, когда их пытались отправить на фронт.



Показательным моментом стали недавние митинги на Украине после попытки Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные службы страны. Тогда на улицы вышли жители городов из разных регионов.





«Теперь люди не боятся высказывать своё мнение на акциях протеста и противостоять военным комиссарам, которых многие обвиняют в незаконных избиениях и похищениях людей с улиц», — говорится в сообщении.