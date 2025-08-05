Трамп пригрозил Евросоюзу повышением ставки импортных пошлин

05 августа 2025, 18:37

Трамп повысит ставки пошлин для ЕС до 35% при невыполнении обязательств

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз рискует столкнуться с возвращением повышенных импортных пошлин в размере до 35%, если не выполнит ранее взятые на себя инвестиционные обязательства перед американской экономикой. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно договорённостям, озвученным Трампом, Еврокомиссия пообещала полностью отказаться от любых поставок российских энергоресурсов и закупить у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на общую сумму $750 млрд. Кроме того, ЕС якобы обязался инвестировать $600 млрд напрямую в экономику Соединённых Штатов. Эти меры, по словам Трампа, стали причиной снижения пошлин с 30% до 15% в предыдущий период.



Однако в Еврокомиссии пока не подтверждают факт исполнения или даже официального признания подобных соглашений. Брюссель воздерживается от комментариев относительно заявленных сумм и условий.





«Если они думают, что смогут не выполнить свою часть сделки, пошлины вернутся – и не на 30%, а на 35%», – пригрозил Трамп.