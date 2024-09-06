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Народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.
«Это очень приятно, что RT имеет, во-первых, огромную аудиторию во всём мире, а во-вторых, это влияние достигает своей цели. Если они против вас подключают санкции, это говорит о том, что вы можете влиять на умы людей. Молодцы, потому что любые СМИ и призваны к тому, чтобы каким-то образом влиять и иметь свою точку зрения», — высказался в беседе с RT Князев.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также комментировал санкции Запада против российских СМИ. Как передают argumenti.ru его слова со ссылкой на ТАСС, России необходимо дать адекватный ответ на такие меры.
Ранее экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы «вмешательствах» последней в американские выборы связаны с попытками администрации заглушить новости о неудачах Киева на Покровском направлении и в курском приграничье.
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