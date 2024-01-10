В России обеспокоены возможностью ракет США достать до большей части России

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Национальной безопасности России могут угрожать корабли США, которые несут на борту крылатые ракеты «Томагавк», способные долететь до объектов на большей части территории РФ. Такое заявление сделал главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.
Он назвал несколько основных факторов, которые указывают на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России.
Также, по его словам, угрозу России несет наличие мощных группировок ВМС вражеских государств в разных регионах мира. Кроме того, планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание иностранными государствами систем противоракетной обороны.
Таким образом, Евменов считает, что для устранения подобных угроз необходимо наличие современного Военно-морского флота, который сможет совмести с другими родами войск отразить потенциальную агрессию.
«Томагавки» могут переносить эсминцы типа «Арли Берк» и крейсера типа «Тикондерога» ВМС США. По предварительным данным, в настоящее время они несут на своем борту порядка семи тысяч ракет.
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«Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», - отметил Евменов.
Таким образом, Евменов считает, что для устранения подобных угроз необходимо наличие современного Военно-морского флота, который сможет совмести с другими родами войск отразить потенциальную агрессию.
«Томагавки» могут переносить эсминцы типа «Арли Берк» и крейсера типа «Тикондерога» ВМС США. По предварительным данным, в настоящее время они несут на своем борту порядка семи тысяч ракет.
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Элина Позднякова