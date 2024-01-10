В России обеспокоены возможностью ракет США достать до большей части России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает террористические методы группировок в Эквадоре, в числе которых — захват заложников. Заявление Захаровой опубликовано на сайте.

Захарова подчеркнула, что наша страна рассчитывает, что правительство Эквадора сможет «поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов». Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что беспорядки удастся устранить и вернуть порядок в государстве.



Ранее сообщалось, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.



Напомним, эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе.



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Екатерина Коршунова