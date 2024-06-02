Фото: сайт Кремля
Французский президент Эммануэль Макрон лицемерит, говоря о войне с Россией. Ведь он только что стал лауреатом Вестфальской премии мира.
Об этом написал обозреватель турецкого издания Evrensel Юджель Одземир. Журналист недоумевает, как можно, будучи лауреатом премии, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, с картой в руке рассуждать о том, почему Украина должна бомбить Россию.
По мнению Одземира, это говорит о крайней степени лицемерия Макрона. Кроме того, отмечает журналист, французский лидер активно пытается втянуть менее воинственного канцлера Германии Олафа Шольца в открытое противостояние с Россией. Для того, кто получил премию мира, это выглядит по меньшей мере странно, указал обозреватель.
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Александр Бойцов