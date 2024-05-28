Макрон призвал разрешить ВСУ бить по регионам России, из которых запускаются ракеты

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Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, из которых производятся обстрелы. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон уточнил, что следует разрешить украинским войскам обстреливать те регионы России, из которых производятся запуски ракет, летящих в сторону Украины. При этом нельзя позволять Киеву обстреливать иные военные и гражданские объекты на российской территории.
Ранее глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию Украиной поставленного ими оружия для нанесения ударов по России. В связи с этим, не идёт речи о каком-либо принуждении.
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Анастасия Чинкова