Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сформировать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщает Le Monde.
«По нашей информации, французские власти стремятся создать коалицию стран, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины. Отправка французских и европейских инструкторов может произойти в ближайшие недели или даже дни», — говорится в статье.Как пишет газета, это заявление может быть сделано во время визита Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе, приуроченного к 80-летию высадки союзников в Нормандии, который состоится 6-7 июня. Первоначально планируется отправить несколько десятков специалистов для оценки потребностей в обучении. Впоследствии может быть направлено несколько сотен военных, пишет издание.
В коалицию могут войти Литва, Эстония, Великобритания и другие страны. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявлял о готовности присоединиться.
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