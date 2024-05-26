Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине

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Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон прибыл с первым за 24 года официальным визитом французского президента в Германию. На встрече с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул, что текущие вызовы, включая конфликт на Украине, требуют усиленного сотрудничества между Францией и Германией для подготовки к будущему.
«Мы сделали значительный шаг с начала конфликта на Украине, но нужно идти дальше. Необходимо до конца поддерживать Украину в её сопротивлении, снабжать её оружием, обучать и оказывать всестороннюю поддержку, а также быть готовыми к любому сценарию для обеспечения долгосрочного мира в рамках международного права», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Штайнмайером.Читайте также:
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Артем Кузьмин