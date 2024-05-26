Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине

Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. Об этом сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT). Делегацию возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.