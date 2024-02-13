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Член Европарламента от Греции Эммануил Франгос обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю по поводу развития отношений между Евросоюзом и Россией, спросив об инструментах налаживания связей Евросоюза и России.
Он отметил, что постепенно необходимо преодолевать недоверие между ЕС и РФ. По его мнению, политические субъекты, не входящие в ЕС, такие, как США, Турция, Великобритания, имеют определённые выгоды при эскалации отношений между Россией и Евросоюзом.
А вот Латинская Америка, в частности, Аргентина обладает уважением к России и русским. Так, россиянка Надежда, переехавшая в Аргентину, поделилась, что местным жителям очень интересна русская культура.
Ранее сообщалось, что Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки.
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«Цель должна заключаться в преодолении препятствий, возникших в сердце Европы, чтобы европейцы, объединившись, могли внести вклад в прогресс человечества. <…> Существуют ли, хоть в теории, контакты, на основе которых можно построить будущие отношения между ЕС и РФ?» — приводит RT текст обращения парламентария.
«Им в целом интересна наша культура», — приводит utro.ru слова Надежды.
Ранее сообщалось, что Россия готовит открытие своих дипломатических представительств в нескольких странах Африки.
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Мелисса Тимофеева