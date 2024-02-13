Во Франции якобы раскрыли сеть по распространению российской пропаганды

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Франция обнаружила сеть из 193 сайтов, распространяющих российскую пропаганду в странах Запада. Об этом стало известно из информации французского правительственного агентства Vignum, которое отвечает за защиту от иностранного цифрового вмешательства.
По данным агентства, данная сеть, которую назвали Portal Kombat, публикует материалы, оправдывающие специальную военную операцию России на Украине и дискредитирующие украинское руководство. При этом, если вначале входящие в неё сайты публиковали информацию из населенных пунктов России и Украины, то после начала СВО переориентировались на страны Запада.
Эксперты Vignum отметили, что сайты Portal Kombat не создают никакого собственного контента, а распространяют публикации из трех типов источников: соцсетей российских или пророссийских деятелей, а также российских информационных агентств и органов власти.
Ранее президент РФ Владимир Путин во всколыхнувшем весь мир интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что США трудно победить в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ. По мнению главы российского государства, все «страшилки» о грядущей ядерной войне России и Запада нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.
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Эксперты Vignum отметили, что сайты Portal Kombat не создают никакого собственного контента, а распространяют публикации из трех типов источников: соцсетей российских или пророссийских деятелей, а также российских информационных агентств и органов власти.
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