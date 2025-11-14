«Никогда»: премьер Словакии Роберт Фицо отверг план ЕС о выделении Украине €140 млрд

14 ноября 2025, 22:28

Фицо заявил, что Словакия никогда не поддержит финансирование Киева на €140 млрд

Фото: Istock / RossHelen

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически раскритиковал предложение Евросоюза о выделении Украине €140 млрд, заявив, что такая мера лишь продлит военный конфликт ещё минимум на два года. Фрагмент его выступления был опубликован на YouTube-канале партии Фицо.





По словам главы правительства, Словакия при его руководстве не станет поддерживать ни финансовые, ни иные механизмы помощи Киеву, если они направлены на продолжение боевых действий.





«Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами евро на Украину», — подчеркнул Фицо.