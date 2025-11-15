Премьер Польши Туск предупредил Украину об угрозе поражения
Премьер Польши Дональд Туск обратился с предостережением к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом информирует издание Do Rzeczy.
Польский политик предупредил украинцев, имеющих право голоса: опасайтесь коррупции, так как она может привести к поражению в войне. Премьер-министр Польши отметил, что ранее уже предупреждал Зеленского о проблеме коррупции в стране.
Туск подчеркнул, что «деньги уже потрачены впустую, и цена за это будет высокой».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
