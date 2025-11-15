Достижения.рф

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.



В интервью британскому телеканалу GB News, опубликованном на YouTube 15 ноября, он заявил, что рассчитывает на быстрый прогресс и прилагает усилия для мирного урегулирования.

По словам республиканца, он изначально полагал, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным смогут ускорить достижение договоренностей. Американский лидер также отметил, что США оказывают дипломатическое давление, и ряд стран, в том числе Индия, якобы сократили закупки российской нефти.

Политик добавил, что во время своего пребывания в Белом доме ему удалось завершить восемь военных конфликтов.

Никита Кротов

