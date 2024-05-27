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Евродепутат от Франции Эрве Жувен в интервью «Известиям» обвинил США в лицемерии.
По его словам, конфликт на Украине для США стал «очень выгодным бизнесом, чего не скажешь о Европейском Союзе». Он подчеркнул, что все усилия Запада должны быть направлены на поиск мирных решений.
Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Европа, включая Францию, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к наихудшим последствиям.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за его участие в конфликте на Украине. Политик сказал, что не видит большей безответственности, чем европейская, и что он будет вовлечен в конфликт, не рассчитав, чего это будет стоить.
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«Меня пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также некоторые наши действия на Украине. В частности, наличие там инструкторов, в отношении которых не всегда понятно, что отличает их от солдат, участвующих в военных операциях», – сказал он.
Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Европа, включая Францию, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к наихудшим последствиям.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский Союз за его участие в конфликте на Украине. Политик сказал, что не видит большей безответственности, чем европейская, и что он будет вовлечен в конфликт, не рассчитав, чего это будет стоить.
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Александр Климов