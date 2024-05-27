Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

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В то время как европейские политики считают ядерное оружие сдерживающим фактором, они могут реализовать наихудший сценарий, о котором Запад не думал в начале украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.
«Европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце», – отметил политик.
Также отмечая воинственный настрой в Брюсселе, Орбан подчеркнул, что Европейская комиссия постепенно превращается в военный совет, а Европейский парламент стал военным органом.
Премьер-министр Венгрии также прокомментировал предложение ввести обязательную воинскую повинность в Европейском Союзе, назвав «воплощением безумной идей»,
Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной операции альянса на Украине.
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Александр Климов