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Прибывший в Москву евродепутат от Словакии Любош Блага призвал жителей стран Запада не верить лжи про Россию, которую распространяют за границей. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, о российской действительности распространяют «невероятную ложь».
«Могу подтвердить, что о России распространяется на Западе невероятная ложь. <...> Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», — призвал он.Блага также напомнил европейцам о ценах на бензин, указав, что в России он стоит всего лишь порядка 60 центов. Вдобавок он опроверг слухи о грязи и бардаке, показав московское метро, которое, по его мнению, несравнимо чище парижского или нью-йоркского метрополитена.
Евродепутат подчеркнул, что российская экономика растет вопреки всем санкциям, которые, на самом деле, бьют лишь по западным странам, страдающим от рестрикций.
Блага добавил, что помимо этого россияне не стыдятся свой истории, берегут памятники и сохраняют историческую правду о победе над нацизмом.
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