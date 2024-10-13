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Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобскую политику Запада. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он передал привет из Москвы и отметил, что Россия по-прежнему «красивая, мудрая, передовая».
К посту Блага прикрепил видео, на котором гуляет по Красной площади. Он подчеркнул важность немедленной остановки той ненависти, которая распространяется вокруг России. А также подчеркнул, что прибыл в Москву «как друг», поскольку больше не может смотреть на стремительный рост русофобии на Западе.
Также евродепутат рассказал, что вместе со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.
Блага извинился перед российским народом за те враждебные и «фашистские» резолюции, которые сейчас принимаются в Европарламенте против России. Он отметил, что мы единый славянский народ, и словаков никогда не заставят ненавидеть русских.
Кроме того он добавил, что власти Словакии не поддерживают отправку вооружения на Украины, отвергают антироссийские санкции и выступают против эскалации конфликта.
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К посту Блага прикрепил видео, на котором гуляет по Красной площади. Он подчеркнул важность немедленной остановки той ненависти, которая распространяется вокруг России. А также подчеркнул, что прибыл в Москву «как друг», поскольку больше не может смотреть на стремительный рост русофобии на Западе.
Также евродепутат рассказал, что вместе со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову.
Блага извинился перед российским народом за те враждебные и «фашистские» резолюции, которые сейчас принимаются в Европарламенте против России. Он отметил, что мы единый славянский народ, и словаков никогда не заставят ненавидеть русских.
Кроме того он добавил, что власти Словакии не поддерживают отправку вооружения на Украины, отвергают антироссийские санкции и выступают против эскалации конфликта.
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Анастасия Чинкова