Премьер Словакии Фицо намерен приехать в Россию

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Россию в следующем году. Его слова приводит радиостанция RTVS.
Фицо, рассуждая о том, стоит ли ему приехать в Москву в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не знает тех, кто бы мог помешать ему сделать это. После он добавил, что в данном случае речь идёт о мирной демонстрации, которая никак не связана с нынешними событиями.
Также он призвал Запад не забывать, что свобода пришла именно с Востока.
Ранее премьер Словакии пообещал приложить усилия, что восстановить отношения Евросоюза с Россией. По его словам, стороны очень нужны друг другу.
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Также он призвал Запад не забывать, что свобода пришла именно с Востока.
Ранее премьер Словакии пообещал приложить усилия, что восстановить отношения Евросоюза с Россией. По его словам, стороны очень нужны друг другу.
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Анастасия Чинкова