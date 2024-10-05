Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Премьер Словакии Фицо намерен приехать в Россию

Премьер Словакии Фицо намерен приехать в Россию

Премьер Словакии Фицо заявил о готовности приехать в Москву в 2025 году
05 октября 2024, 16:07
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Россию в следующем году. Его слова приводит радиостанция RTVS.
Фицо, рассуждая о том, стоит ли ему приехать в Москву в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не знает тех, кто бы мог помешать ему сделать это. После он добавил, что в данном случае речь идёт о мирной демонстрации, которая никак не связана с нынешними событиями.

Также он призвал Запад не забывать, что свобода пришла именно с Востока.



Ранее премьер Словакии пообещал приложить усилия, что восстановить отношения Евросоюза с Россией. По его словам, стороны очень нужны друг другу.

Читайте также:

Правительство Словакии получило конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо

Премьер Словакии Фицо призвал мировое сообщество осудить нацистские символы ВСУ

Словакия против своего желания обеспечивает Киев снарядами
#словакия
#россия
#роберт фицо
#победа
#великая отечественная война
#правительство
Обвинение запросило семь лет колонии воевавшему за ВСУ наёмнику из США Хаббарду
05 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Государственное обвинение запросило наказание в виде семи лет лишения свободы для гражданина США Стефана Хаббарда. Он воевал против России в качестве наёмника в рядах ВСУ.
Прокурор также просил суд учесть при вынесении приговора возраст подсудимого и то, что он полностью признал свою вину, передаёт «Интерфакс». 72-летний американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Хаббарда минимальный срок.

Как было установлено судом и следствием, американец проживал на Украине с 2014 года. Он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, согласно которому должен был получать денежное вознаграждение не менее тысячи долларов США в месяц. Он прошёл обучение, получил оружие и обмундирование и участвовал в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

Читайте также:

Завербованному ВСУ 72-летнему наёмнику из США грозит до 15 лет тюрьмы в России

Пенсионер из США признал участие в конфликте на стороне ВСУ

Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц
#суд
#сша
#оружие
#ук
#возраст
#обучение
#контракт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ заявляет о ликвидации высокопоставленных командиров ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС
05 октября 2024, 16:06

Фото: iStock/Gilnature

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Ливане двух высокопоставленных командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили израильские военные 5 октября.
«ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба безопасности — ред.) ликвидировали двух высокопоставленных командиров боевого крыла ХАМАС в Ливане», — сообщает пресс-служба израильской армии.

Речь идет о ликвидации участников «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

По официальным данным армии Израиля за неделю они ликвидировали пять комбригов, десять ротных командиров и шесть командиров взвода. Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля погиб новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин.

Читайте также:

Al Arabiya: Новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб от израильской ракеты

Ирландия отказалась выводить миротворцев из Ливана после запроса Израиля

Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации
#лидер
#служба
#цахал
#хезболла
#израиль
#ливан
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО дополнительно создаст 49 боеспособных бригад из-за «угрозы от России»
Welt: НАТО намерена создать 49 боеспособных бригад по пять тысяч бойцов
05 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt, ссылаясь на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements, MCR), которые представлены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
Отмечается, что в 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, то сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131. Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.

Кроме того, для осуществления управления и поддержки этих войск количество боевых корпусов будет увеличено с шести до пятнадцати, а штаб-квартир – с 24 до 38. Также НАТО в пять раз повысит количество подразделений ПВО – с 293 до 1467.

Телеканал подчеркнул, что такая острая необходимость наращивания военной помощи НАТО объясняется угрозой, якобы исходящей от России.

Читайте также:

Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров
#нато
#пво
#военные
#россия
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Arabiya: Новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин погиб от израильской ракеты
05 октября 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Глава исполнительного совета ливанского шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафиеддин не выходит на связь с пятницы, когда район, где он находился, подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Не исключено, что он погиб.
Арабоязычный новостной канал Al Arabiya однозначно утверждает, что кандидата на пост нового генсека движения нет в живых. Продолжающиеся израильские ракетные атаки не позволяют спасателям провести поиски в том месте, где мог находится Сафиеддин. Человек, который, как ожидается, может стать преемником Хасана Насраллы, недоступен с момента ракетного удара в пятницу.

С начала активных боевых столкновений с представителями ливанского движения «Хезболла» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила уже 11 ключевых командиров сопротивления, включая генерального секретаря Хасана Насруллу. Эти потери официально признаны руководством движения.

Читайте также:

Генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте

ВВС Израиля ударили по бункеру с возможным преемником Насруллы

«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы
#армия
#поиски
#пост
#человек
#израиль
#ракетный удар
#ливан
#хезболла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Посол Джаафари: Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
05 октября 2024, 13:51

Фото: istock/Bet_Noire

Сирия намерена присоединиться к саммиту БРИКС в Казани и направила заявку на участие. Об этом сообщил 5 октября сирийский посол в РФ Башар Джаафари.
«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее стало известно, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.

Саммит глав государств является ключевым событием председательства России в БРИКС в 2024 году. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 государств.

Читайте также:

Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани

В Турции раскрыли, кто может осложнить вступление страны в БРИКС

Еще одна страна просится в БРИКС
#саммит
#брикс
#страны
#россия
#казань
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил Рахмона с днём рождения и обсудил вопросы сотрудничества
05 октября 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Он поздравил главу Таджикистана с днём рождения, а также обсудил с ним некоторые насущные вопросы двусторонних отношений.
По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, российский лидер выразил Рахмону свои самые добрые пожелания. В ходе разговора главы государств коснулись вопросов нынешнего состояния и перспектив развития отношений двух стран. Они выразили общее мнение, что эти отношения базируются и развиваются на принципах взаимовыгодного партнёрства и сотрудничества в самых разных областях.

Президент Таджикистана поблагодарил Владимира Путина за тёплые слова и пожелания и подчеркнул, что относит их ко всем гражданам своей страны. Он также выразил уверенность, что стороны продолжат сотрудничество во имя блага двух дружественных народов.

Читайте также:

Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве

Президент Таджикистана Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба

В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России
#президент
#сотрудничество
#страны
#мнение
#отношения
#лидер
#владимир путин
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФБР предупредило о возможных актах насилия в США 7 октября
ФБР предупредило об угрозе в годовщину атаки ХАМАС на Израиль 7 октября
05 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/rarrarorro

ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в штатах в день годовщины первого нападения палестинского ХАМАС на Израиль, 7 октября. Заявление спецслужб транслировали на телеканале CNN.
«Возможной угрозе также способствуют постоянные призывы иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе», — говорится в обращении.

ФБР и Министерство заявляют, что дата 7 октября может стать побудительным фактором для экстремистов и террористов.

Ранее Израиль призвал пригородов Бейрута срочно эвакуироваться. Пор данным ЦАХАЛ рядом с районами Бурдж аль-Бараджне есть объекты движения Хезбола, потому мирному населению стоит покинуть территорию.

Читайте также:

Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации

Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии

США выступили к Ирану с одной просьбой
#сша
#безопасность
#экстремизм
#насилие
#израиль
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Боснич рассказал о сценарии военного конфликта России и НАТО
05 октября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Arseniy45

Военный эксперт Драго Боснич рассказал о сценарии потенциального вооружённого конфликта между Россией и НАТО. По его мнению, США не переживут такое военное столкновение.
В своей публикации в издании InfoBRICS эксперт даёт характеристику так называемому «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По сути, этот план сводится к перечню завышенных пожеланий, основная цель которых состоит в эскалации отношений между Россией и НАТО. Иными словами, Киев рассчитывает на то, что Запад вступит в войну с Россией, и это поможет Украине избежать поражения.

По словам военного эксперта, очень многие в Вашингтоне отнюдь не в восторге от «плана победы» Зеленского, так как осознают, что вступление в открытый конфликт с такой мощной ядерной державой, как Россия, означало бы конец для самой Америки. К тому же, в Пентагоне отдают себе отчёт в превосходстве Москвы в военном плане как в качественном, так и в количественном смысле, подчеркнул Боснич.

Читайте также:

В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров

В Госдуме объяснили, почему обещания НАТО могут стать катастрофой для Украины

Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
#россия
#эксперт
#конфликт
#план
#нато
#запад
#киев
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД раскрыли действия России в случае возобновления ядерных испытаний США
Замглавы МИД Рябков: РФ зеркально ответит на ядерные испытания США
05 октября 2024, 11:19

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия зеркально ответит на процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Если Штаты примут решение возобновить проведение испытаний ядерного оружия, за Россией «не заржавеет», сообщил он в эфире телеканала RT.

Накануне Рябков также заявил, что вероятность начала прямого военного конфликта между Россией и США полностью зависит от действий Вашингтона. При этом он добавил, что Москва полностью готова к такому развитию событий, но всё же призывает американских политиков не провоцировать эскалацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в ядерную доктрину РФ является зеркальным ответом на действия Запада.

Читайте также:

Рябков заявил, что РФ смотрит на реакцию Запада на изменение ядерной политики

Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от российской ядерной доктрины

Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ
#мид рф
#россия
#сша
#ядерное оружие
#испытания
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате