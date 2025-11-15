Сербия рассматривает национализацию NIS на фоне давления США
Сербия рассматривает возможность национализации нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые требуют полного выхода российских акционеров.
Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович на брифинге, передаёт ТАСС.
Министр подчеркнула, что функционирование NIS имеет критическое значение для экономики страны и благосостояния граждан. По её словам, хотя ранее правительство традиционно выступало против национализации, текущая ситуация требует принятия крайне сложных решений.
Джедович-Ханданович также сообщила о проведении экстренного заседания правительства 16 ноября. Она выразила надежду на то, что российская сторона учтёт давление, оказываемое на Белград, при дальнейших решениях по компании.
