Достижения.рф

Сербия рассматривает национализацию NIS на фоне давления США

Белград может национализировать «Нефтяную индустрию Сербии»
Фото: Istock / BalkansCat

Сербия рассматривает возможность национализации нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые требуют полного выхода российских акционеров.



Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович на брифинге, передаёт ТАСС.

Министр подчеркнула, что функционирование NIS имеет критическое значение для экономики страны и благосостояния граждан. По её словам, хотя ранее правительство традиционно выступало против национализации, текущая ситуация требует принятия крайне сложных решений.

Джедович-Ханданович также сообщила о проведении экстренного заседания правительства 16 ноября. Она выразила надежду на то, что российская сторона учтёт давление, оказываемое на Белград, при дальнейших решениях по компании.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0