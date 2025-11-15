Сербия рассматривает национализацию NIS на фоне давления США

15 ноября 2025, 16:58

Белград может национализировать «Нефтяную индустрию Сербии»

Фото: Istock / BalkansCat

Сербия рассматривает возможность национализации нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые требуют полного выхода российских акционеров.