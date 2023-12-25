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Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что государства ЕС должны понести ответственность за решение выдавать Киеву украинских беженцев, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает CNN.
«Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — высказался Уоллес.
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