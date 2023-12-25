Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли высказала мнение о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинив ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Ее комментарии были опубликованы на странице в социальной сети X (бывший Twitter).