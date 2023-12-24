Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине

Фото: iStock/uzhursky
Посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам кардинала, он посещал Украину, РФ, КНР и США. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.
Он также высоко оценил роль Пекина в стремлении завершить украинское противостояние.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Он также высоко оценил роль Пекина в стремлении завершить украинское противостояние.
Читайте также:
Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Екатерина Коршунова