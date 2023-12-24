Глава МО Украины Умеров: демобилизации не будет до конца конфликта

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В данный момент на Украине анализируются решения, позволяющие военным отдохнуть или быть частично уволенными, но не демобилизованными.
Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию «Общественное».
Умеров объяснил, что власти прорабатывают данные вопросы юридически, законодательно и технически. По словам министра, речь здесь идёт об огромном кластере решений, накопившихся за последние 2 года.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе. Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.
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«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, дающие возможность человеку, который уже 2 года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден», — говорит Рустем Умеров.
«А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание» —сказал в заключении Умеров.Ранее сообщалось, что власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе. Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.
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Мария Фирсова