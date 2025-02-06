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В Европарламенте образовался раскол между теми, кто считает, что Европа должна взять помощь Украине вместо США и теми, кто уверен, что нужно остановить конфликт. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. По его словам, Евросоюз может взять на себя финансирование многих украинских СМИ, которые остались без денег после заморозки международной помощи президентом США Дональдом Трампом.
«Когда США идут по дороге, ведущей в тупик, они могут позволить себе сказать, что пришло время остановиться. В отличие от них Европейский союз, если он видит перед собой стену, предпочитает ускориться. Евросоюз никогда не признает своих ошибок. Этот конфликт разрушителен не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения человеческих жизней», — поделился политик в беседе с «Известиями».Тем временем Владимир Зеленский согласен на все, лишь бы денежные транши от США не прекращались, заявил директор Института социально-экономического анализа Андрей Шуриков. Так в разговоре с RT аналитик прокомментировал согласие лидера киевского режима на передачу США украинских редкоземельных металлов.
«В текущих условиях Зеленский выглядит как загнанный зверь. Он готов согласиться на все, что угодно, лишь бы поставки оружия и финансовые транши продолжились. Без них он мгновенно потеряет свое влияние на внутреннюю политику Украины. Экспертное сообщество сходится во мнении, что выполнить условия сделки Зеленский не сможет, так как более 70% редкоземельных металлов, таких как литий и титан, находятся на территории ДНР и ЛНР», — пояснил эксперт.Читайте также:
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