Сенсационное расследование о Макронах завершено: знакомство президента с Брижит, смена пола и связь с детским порно

Эмануэль и Брижит Макрон (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
Журналистка Кэндис Оуэнс представила новую часть своего расследования о Брижит Макрон. Она утверждает, что настоящее имя первой леди Франции — Жан-Мишель Тронье. В своем расследовании Оуэнс затрагивает темы, которые уже вызвали большой резонанс в Париже. Например, смену пола жены Макрона. Подробности – в материале «Радио 1».
Семья Макронов обвинила журналистку в клевете
По словам Оуэнс, выход второго эпизода расследования задерживался из-за масштабных DDoS-атак на сайт CandaceOwens.com. В первый вечер после публикации на сайт поступило «второе строгое письмо» из Елисейского дворца от имени Брижит и Эммануэля Макрона. В письме не обсуждались основные вопросы, а лишь содержались намеки на «обвинения в клевете».
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История знакомства Эммануэля с Брижит
В новой части своего расследования Кэндис Оуэнс начала с романтической истории Брижит Макрон. По ее словам, все началось с забавного случая: когда 15-летний Эммануэль впервые встретил свою будущую жену, преподавательницу театрального кружка в школе La Providence в Амьене, ей уже было 39 лет.
Журналистка Анна Фульда в статье для Reuters сообщала, что Макрон рассказал родителям о своем необычном романе только через год, и они были в ужасе.
Чтобы исправить ситуацию, его отправили учиться в Париж, однако он вскоре вернулся и сделал предложение своей бывшей учительнице. Фульда также упоминала, что Франсуаза Макрон пыталась отговорить Брижит от отношений с сыном, заявляя: «Ты уже пожила, а он — нет. Ты никогда не сможешь подарить ему детей», — приводила слова матери будущего президента Франции журналистка.
Не менее резкие высказывания делала и сама Брижит, ее слова цитировало издание BBC News: «Никто никогда не узнает, когда наша история стала любовной историей. Это навсегда останется нашим секретом».
Влиятельные знакомые и прикрытие проституции
Кэндис Оуэнс утверждает, что одним из ключевых игроков, формирующих публичный имидж Брижит Макрон, является предприниматель и медиамагнат Ксавье Ниль — зять миллиардера Бернара Арно. В 1980-х годах он разработал сервис для киберсекса, который принес ему значительное состояние, после чего стал совладельцем сети пип-шоу.
Американская журналистка предполагает, что одно из этих заведений могло служить прикрытием для сети проституции. В 2004 году Ниль был арестован по обвинению в сутенерстве, однако впоследствии его оправдали.
Тем не менее, как добавляет Оуэнс, его имя по-прежнему связано с рядом скандальных дел, включая обвинения в распространении детской порнографии через его IT-инфраструктуру.
Порнография и насилие над детьми
Нилю принадлежит один из крупнейших провайдеров связи во Франции, а также он является совладельцем главного французского издания Le Monde. Пресса часто упоминает бизнесмена как близкого друга Эммануэля Макрона. Оуэнс считает, что именно Ксавье Ниль познакомил президента Франции с влиятельной пиар-специалисткой Мими Маршан.
Кэндис Оуэнс утверждает, что Мими Маршан, ранее осужденная за связи с криминальным миром, провела два года в тюрьме и неоднократно получала условные сроки. Однако благодаря поддержке Ксавье Ниля ее агентство Best Image получало новые финансовые ресурсы, что позволяло ей контролировать формирование имиджа влиятельных личностей.
По словам американской журналистки, Маршан не только помогала Макронам в их публичном продвижении, но и активно манипулировала информацией о других известных фигурах во французском обществе. Например, благодаря ее усилиям информация о Жереми Ладри — сыне миллиардера Марка Ладри де Ларьер, близкого друга Брижит Макрон — была скрыта. Жереми дважды был осужден за хранение детской порнографии, а в 2024 году его бывшая супруга обнаружила на его компьютере 4000 изображений, содержащих насилие над детьми. Несмотря на это, его наказание ограничилось лишь восьмью месяцами условного срока.
После этого скандала Макроны начали осторожно дистанцироваться от Мими Маршан, что вызвало ее недовольство. В 2018 году вышла книга, в которой пиар-специалистка подтвердила, что «выпала» из внутреннего круга семьи президента. В ответ на это она слила в прессу информацию о пластических операциях Брижит Макрон. Журнал Closer сообщил о том, что первая леди Франции проходила лечение в Американском госпитале в Париже под общим наркозом. Реакция Брижит была резкой: она публично осудила журнал, что, по мнению Кэндис Оуэнс, лишь подтверждает странную природу первой леди Франции.
Кто проводил операции Брижит Макрон
Кэндис Оуэнс проанализировала публикацию журнала Closer и заметила намек на личность хирурга, который мог оперировать Брижит Макрон. В статье было использовано выражение: «женская плоть — идеальная глина». Единственным известным французским хирургом, который применял эту фразу, оказался Патрик Бьюи, специализирующийся на феминизационных операциях, изменяющих черты лица в более женственную сторону. Это вновь подогрело слухи о прошлом Брижит Макрон.
В 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон наградил доктора Бьюи Орденом Почетного легиона, одной из самых престижных наград страны. Этот факт только усилил подозрения Оуэнс: почему хирург, известный своими операциями по смене пола*, получает такое высокое государственное признание?
Как возникли слухи о Брижит Макрон
Слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (это ее девичья фамилия), впервые появились на ультраправом сайте в сентябре 2021 года благодаря статье репортерши Наташи Рэй. Сторонники теории заговора и крайне правые активисты, как сообщало BBC News, начали обсуждать эту версию во время онлайн-трансляции, после чего информация начала активно распространяться в социальных сетях.
В декабре того же года Брижит Макрон приняла решение подготовить судебный иск в связи со слухами о ее предполагаемом прошлом. Однако против кого именно она собиралась подать иск, не уточнялось.
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