Евродипломаты осудили Каллас за прямоту

08 октября 2025, 12:14

Foreign Policy: дипломаты ЕС ждут от Каллас большей дипломатичности

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские дипломаты сочли главу ЕС Каю Каллас чересчур прямолинейной и рассчитывают, что она будет действовать мягче. Об этом пишет 7 октября Foreign Policy.





Один из собеседников отметил, что её манера скорее напоминает поведение полицейского, чем дипломата. По информации издания, склонность Каллас говорить откровенно привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.





«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — цитируют журналисты неназванный источник.