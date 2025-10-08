Евродипломаты осудили Каллас за прямоту
Foreign Policy: дипломаты ЕС ждут от Каллас большей дипломатичности
Европейские дипломаты сочли главу ЕС Каю Каллас чересчур прямолинейной и рассчитывают, что она будет действовать мягче. Об этом пишет 7 октября Foreign Policy.
Один из собеседников отметил, что её манера скорее напоминает поведение полицейского, чем дипломата. По информации издания, склонность Каллас говорить откровенно привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.
«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — цитируют журналисты неназванный источник.
Газета Politico 18 сентября сообщала, что Кая Каллас сталкивается в Брюсселе с растущей критикой из‑за своей позиции по России и сектору Газа, а также из‑за натянутых отношений с коллегами. По данным СМИ, в её адрес звучат обвинения в чрезмерной жёсткости по отношению к РФ и по ситуации с Газой.