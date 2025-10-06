Достижения.рф

Политолог рассказал, почему Евросоюз не смог повлиять на выборы в Чехии

Трухачёв: ЕС бессилен против чешской демократии
Фото: Istock/artJazz

Политолог Вадим Трухачёв высказал мнение, что Европейский союз не смог повлиять на итоги недавних парламентских выборов в Чехии. С соответствующим заявлением он выступил во время пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».



Корреспондент «NEWS.ru» сообщает, что Трухачёв объяснил эту ситуацию внутренними особенностями чешского государства.

«Это страна с устоявшейся демократией и устоявшимися институтами, страна намного менее коррупционная... Имеет более разветвлённую и разнообразную идеографически и тематически внешнюю политику», — высказался эксперт.
Политолог считает, что это позволяет стране сохранять самостоятельность на международной арене.

Ольга Щелокова

