Выступающая против членства Украины в ЕС страна проведёт переговоры с Киевом

07 октября 2025, 11:20

Фицо сообщил о запланированных на 17 октября переговорах Словакии и Украины

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия, выступающая против членства Украины в Евросоюзе, проведёт переговоры с Киевом на уровне правительств 17 октября. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в интервью изданию Aktuality.