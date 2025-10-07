Выступающая против членства Украины в ЕС страна проведёт переговоры с Киевом
Словакия, выступающая против членства Украины в Евросоюзе, проведёт переговоры с Киевом на уровне правительств 17 октября. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в интервью изданию Aktuality.
Глава словацкого правительства подчеркнул, что поездка министра обороны Роберта Калиняка на Украину рассматривается как часть подготовки к предстоящей встрече правительств, которая состоится в словацком городе Михаловце.
Фицо пояснил, что ранее представители Словакии отмечали о необходимости проведения двусторонней встречи на уровне министров, прежде чем переговоры сможет провести правительство. Премьер добавил, что ничего особенного в этом нет.
Ранее словацкое правительство объявило о 14-м пакете военной помощи Украине. Этот пакет, первый с момента возвращения Роберта Фицо к власти, включает инженерную и противоминную помощь.
