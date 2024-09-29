«Еврофашизм»: во Франции возмутились задержанием супругов из-за российских телеканалов

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «еврофашизмом» задержание в Германии супругов из-за предполагаемого предоставления доступа к российским телеканалам. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.
В пятницу, 27 сентября, таможня Германии задержала 37-летнего немца и его 42-летнюю жену украинку из-за того, что они якобы предлагали клиентам открыть доступ к российским каналам, попавшим под санкции. Предположительно, через услугу IP TV предлагалось открыть каналы «Россия 1» и RT.
Филиппо назвал Евросоюз «тоталитарным» после такого решения, а также добавил, что такой инцидент является «еврофашизмом».
По словам политика, паре может грозить тюремное заключение и большие штрафы.
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Филиппо назвал Евросоюз «тоталитарным» после такого решения, а также добавил, что такой инцидент является «еврофашизмом».
По словам политика, паре может грозить тюремное заключение и большие штрафы.
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Анастасия Чинкова