«Олигархическая бородавка»: во Франции призвали свергнуть новое правительство

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Новое правительство Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье является катастрофой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал новое правительство «злой издёвкой» и «олигархической бородавкой». Проанализировав новый состав кабмина, Филиппо пришёл к выводу, что там немало самородков, которые намерены довести всех до отчаяния. Он призвал выразить новому правительству вотум недоверия и свергнуть его.
Также политик указал на то, что министр-делегат Бенжамен Хаддад, отвечающий за дипломатию, призывает разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.
Новый состав правительства Франции был назначен в субботу.
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Также политик указал на то, что министр-делегат Бенжамен Хаддад, отвечающий за дипломатию, призывает разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.
Новый состав правительства Франции был назначен в субботу.
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Анастасия Чинкова