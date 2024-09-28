В Германии супружескую пару задержали за трансляцию российских каналов

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Супружеская пара, проживающая в Германии, подозревается в трансляции российских телеканалов через Интернет, сообщила таможенная служба Германии.
Подозреваемые были идентифицированы как 37-летний немец и его 42-летняя жена, гражданка Украины.
В результате обыска в доме супругов было изъято оборудование и 40 000 евро наличными. Также был наложен арест на сумму 120 000 евро, что соответствует предполагаемому доходу от деятельности пары. Платформы, на которых можно было смотреть российские телеканалы, заблокированы.
В марте 2022 года постоянные представители стран-членов ЕС одобрили запрет канала Russia Today и радио Sputnik во всех странах. Это решение было объяснено тем, что государства-члены должны «бороться с дезинформацией».
4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и ее филиалы, включая РИА Новости, RT и Sputnik.
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«Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года», – говорится в сообщении.
В результате обыска в доме супругов было изъято оборудование и 40 000 евро наличными. Также был наложен арест на сумму 120 000 евро, что соответствует предполагаемому доходу от деятельности пары. Платформы, на которых можно было смотреть российские телеканалы, заблокированы.
В марте 2022 года постоянные представители стран-членов ЕС одобрили запрет канала Russia Today и радио Sputnik во всех странах. Это решение было объяснено тем, что государства-члены должны «бороться с дезинформацией».
4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и ее филиалы, включая РИА Новости, RT и Sputnik.
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Александр Климов