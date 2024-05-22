Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС

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Еврокомиссия не подтвердит статус Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если не будет отозван закон об иноагентах. Об сообщает Foreign Policy.
Ранее газета Financial Times писала, что несколько европейских государств рассматривают введение санкционных ограничений в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иноагентах.
Вполне вероятно, что Еврокомиссия в октябре сообщит о неподтверждении статуса Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если до этого момента резонансный закон не будет отозван.
В конце мая главы МИД стран Евросоюза собираются встретиться для обсуждения возможного ответа на принятие закона.
Напомним, что закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в окончательном, третьем чтении на прошлой неделе. В субботу президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, назвав закон «российским» и «неконституционным».
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Вполне вероятно, что Еврокомиссия в октябре сообщит о неподтверждении статуса Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если до этого момента резонансный закон не будет отозван.
В конце мая главы МИД стран Евросоюза собираются встретиться для обсуждения возможного ответа на принятие закона.
Напомним, что закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в окончательном, третьем чтении на прошлой неделе. В субботу президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, назвав закон «российским» и «неконституционным».
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Анастасия Чинкова