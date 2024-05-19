Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии безумной, подчеркнув, что они начали действовать таким образом после того, как не дестабилизировали ситуацию в стране, как это произошло на Украине, передает телеканал ТВЦ.