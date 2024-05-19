Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии безумной, подчеркнув, что они начали действовать таким образом после того, как не дестабилизировали ситуацию в стране, как это произошло на Украине, передает телеканал ТВЦ.
«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», – отметила дипломат.
Она подчеркнула, что Грузия сопротивляется западному влиянию, потому что в ее политической системе и обществе есть люди, которые в меньшей степени задумываются о внешних факторах и заботятся о людях, проживающих в стране.
Ранее Захарова заявила, что призыв Евросоюза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны.
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Александр Климов