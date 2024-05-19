Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна

Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна

19 мая 2024, 00:39
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии безумной, подчеркнув, что они начали действовать таким образом после того, как не дестабилизировали ситуацию в стране, как это произошло на Украине, передает телеканал ТВЦ.
«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Грузия сопротивляется западному влиянию, потому что в ее политической системе и обществе есть люди, которые в меньшей степени задумываются о внешних факторах и заботятся о людях, проживающих в стране.



Ранее Захарова заявила, что призыв Евросоюза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны.

Читайте также:

Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах

Захарова высказалась о призыве Евросоюза к властям Грузии

Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заяви мэр Тбилиси
#мария захарова
#мид рф
#грузия
#евросоюз
#протесты
#право
В Минобороны Украине заявили, что повестки вручаются только под роспись
Минобороны Украины: повестки выдаются только под роспись
19 мая 2024, 00:23

Фото: iStock/kornyeyeva

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире национального телемарафона об условиях вручения повестки, передает информационное агентство ТАСС.
Лазуткин заявил, что врученными будут считаются только повестки, выданные под личную роспись. По его словам, в настоящее время другие варианты отсутствуют.

«Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», – отметил он.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже в случае отсутствия гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Читайте также:

Заторы из машин: жители Украины массово покидают страну

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно
#украина
#всу
#армия
#призыв
#мобилизация
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США оценили возможность перелома ситуации на Украине
ТАС: последний пакет помощи США не повлияет на украинский конфликт
18 мая 2024, 23:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Последний пакет помощи США Украине вряд ли изменит ход военных действий в пользу Киева, пишет издание The American Conservative со ссылкой на экспертов.
Журналисты TAC оценили возможность перелома ситуации на Украине, сославшись на мнение профессора военной истории Университета Калгари. Он утверждает, что американская помощь «крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны» и только продлит ее.

«Вашингтон должен разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять Украине оружие», – резюмируют авторы публикации.

Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В мае, после нескольких месяцев рассмотрения, парламент одобрил пакет помощи Киеву в размере 61 миллиард долларов.

Читайте также:

В США назвали более важную угрозу для страны, чем Россия

США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники

Политолог отметил одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина
#журналисты
#украина
#сша
#помощь
#поддержка
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о намерении республиканцев сменить спикера Джонсона
Axios: республиканцы желают сменить Джонсона, несмотря на поддержку Трампа
18 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/csfotoimages

Члены Республиканской партии США, поддерживающие кандидата в президенты Дональда Трампа, хотят, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон покинул свой пост после президентских выборов, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что республиканцы хотят сменить спикера, несмотря на тесные отношения между Джонсоном и Трампом, которые уважительно относятся друг к другу. В частности, два политика уже поддерживают контакт и обсуждали первые действия Трампа в Белом доме в случае победы на выборах.

Кроме того, отмечает издание, сам бывший президент считает спикера «довольно хорошим союзником» и верным однопартийцем.

Один из кандидатов на замену Джонсону – нынешний глава юридического комитета Джим Джордан, который боролся за пост спикера в начале 2023 года.

Ранее Трамп заявил, что Третья мировая война может разразиться в течение пять месяцев, оставшихся до выборов в стране. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая нынешнего главу президента Джо Байдена и его внешнюю политику.

Читайте также:

Помощники Трампа готовят крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

NYT: Трамп потребовал, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед теледебатами

Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня
#дональд трамп
#джон кирби
#выборы
#сша
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ
18 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдепартамент США отказался отвечать на вопрос РИА Новости о возможности введения новых санкций в отношении российских СМИ.
Ведомство направило запросы агентства в Европейский Союз, который запретил вещание таких СМИ, как «Известия», «Российская газета», портал Voice of Europe и сами РИА Новости.

Заявление Совета Европы об ограничениях, введенных в отношении четырех российских СМИ, было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании по манипулированию информацией. По словам официальных лиц ЕС, эта работа направлена не только на Украину, но и на европейских граждан и партий.

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как желание Запада продолжать оказывать давление на Москву и Минск.

Читайте также:

В Молдавии призвали голосовать против вступления страны в Евросоюз

Политика двойных стандартов: Володин высказался о блокировке российских СМИ в ЕС

Российским СМИ запретили доступ в Евросоюз
#сми
#россия
#москва
#белоруссия
#ес
#евросоюз
#госдеп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Молдавии призвали голосовать против вступления страны в Евросоюз
Шор призвал голосовать на референдуме против вступления Молдавии в Евросоюз
18 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Eblis

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал призвал проголосовать против вступления республики в Евросоюз на референдуме 20 октября. С таким требованием он выступил в ходе Фестиваля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политик заявил, что в стране с сегодняшнего дня стартует кампания «Нет вступлению в Евросоюз», в рамках которой её сторонники 20 октября выйдут и скажут нет нищете, бедности, использованию молдаван в военных действиях и в чужих интересах. Он подчеркнул, что Молдавия является самостоятельным государством и имеет право принимать решения самостоятельно.

По словам Шора, за пять лет правления проевропейских лидеров в стране её жители смогли увидеть стремительный рост цен и уровня бедности, которые возникли при нынешней власти.

Он заявил, что путь Молдавии пролегает вместе с Россией. При таком раскладе страна будет получать дешёвые газ и электроэнергию, а у неё, в свою очередь, будут закупать овощи и фрукты. Также в стране начнут активно строится заводы, появятся новые рабочие места. Именно вместе с Россией Молдавия сможет построить новую и богатую страну, заключил Шор.

Читайте также:

В Молдавии призвали избавиться от оппозиции

В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров

Политолог Хащенко: Украина и Молдавия не интересны Евросоюзу
#молдавия
#евросоюз
#голосование
#референдум
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии
Попов: в Сирии боевики готовят удары по сирийским и российским позициям
18 мая 2024, 22:32

Фото: iStock/mrjo2405

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Юрий Попов.
Он отметил, что в Центр поступила информация о том, что боевики в районах населённых пунктов Кансафра и Эль-Бара готовятся к нанесению ударов с применением беспилотников в ударном оснащении по пунктам дислокации войск России и Сирии.

Попов подчеркнул, что командование группировки ВС РФ и руководство ВС Сирии приняли необходимые меры по недопущению провокаций.

Читайте также:

ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в Сирии

Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»

Россия и Китай выступили в поддержку суверенитета Сирии и Ливии

*запрещённая в России террористическая организация
#сирия
#россия
#атака
#террористы
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Песков: подготовка визита Путина в КНДР ведётся своим ходом
18 мая 2024, 22:09

Фото: сайт Кремля

Рабочий визит президента России Владимира Путина в КНДР готовится. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что подготовка визита идёт своим ходов.

Ранее в этот день Путин провёл совещание, в ходе которого заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР. Доклад был посвящён работе по развитию взаимодействия и сотрудничества двух государств.

Журналисты спросили Пескова, считается ли этот доклад началом подготовки визита Путина в Северную Корею. Представитель Кремля ответил, что то, о чём говорилось в докладе, «это совсем другое».

При этом взаимодействие России и КНДР по природоохранным мероприятиям действительно ведётся, подчеркнул Песков.

Читайте также:

Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Путин поздравил Токаева с прошедшим днём рождения и рассказал о визите в КНР

Путин поручил за лето восстановить пострадавший от паводков жилой фонд
#дмитрий песков
#владимир путин
#россия
#кндр
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай выявил множественные случаи шпионажа в космическом секторе
18 мая 2024, 21:40

Фото: iStock/Sky_Blue

Главное управление разведки (ГУР) Китая сообщило, что выявило множество случаев шпионажа в космической сфере за последние годы. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на Министерство государственной безопасности КНР.
Отмечается, что удалось раскрыть многочисленные инциденты, связанные со шпионажем в аэрокосмической сфере, совершённые спецслужбами нескольких государств. Стране удалось не допустить утечки информации.

В ведомстве подчеркнули, что ряд стран воспринимают Китай как главного конкурента в космической сфере, поэтому всеми способами пытаются сдержать и подавить страну.

Читайте также:

Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Эксперт Ионин назвал главную проблему космической отрасли России

В военно-космической академии выявили преступную группу среди преподавателей
#китай
#шпион
#космос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил за лето восстановить пострадавший от паводков жилой фонд
18 мая 2024, 21:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил до конца лета полностью восстановить жилой фонд в пострадавших от паводков регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.
Путин подчеркнул, что лето пройдёт быстро, но за это время нужно приложить максимальные усилия для восстановления повреждённого жилого фонда.

Также глава государства призвал в срочном порядке оценить ущерб жилой застройке и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава МЧС России Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзулин посещали Тюменскую область, где проконтролировали работы по сдерживанию паводка. Куренкова проинформировали о действиях по ликвидации последствий паводков, а также предоставили данные о помощи пострадавшим жителям.

Читайте также:

«Чё так мало-то?»: Путин отчитал чиновников за помощь пострадавшим от паводков

Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков

Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека
#владимир путин
#поручение
#мчс
#паводок
#жилой дом
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф