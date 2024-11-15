Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине размером в огромную сумму

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Еврокомиссия положительно оценила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины, ожидая теперь одобрения Совета ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК.
Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что Киев выполнил все девять обязательных реформ в сферах борьбы с коррупцией, бизнес-климата, рынка труда, энергетики и экологии.
После перечисления этого транша общая сумма помощи Киеву достигнет €16,1 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила одобрение, не уточнив, что требуется решение Совета ЕС.
Фонд поддержки Украины — программа на €50 млрд, утвержденная на период с 2024 по 2027 год, средства которой Евросоюз привлек путем займа до 2048 года.
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После перечисления этого транша общая сумма помощи Киеву достигнет €16,1 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила одобрение, не уточнив, что требуется решение Совета ЕС.
Фонд поддержки Украины — программа на €50 млрд, утвержденная на период с 2024 по 2027 год, средства которой Евросоюз привлек путем займа до 2048 года.
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Мария Моисеева