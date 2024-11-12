Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам

Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам

Кая Каллас: у РФ есть законные претензии к нам по ее активам
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Кандидат на пост руководителя евродипломатии Кая Каллас признала законность претензий РФ к Евросоюзу по своим активам, пишет агентство Bloomberg.
«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожает Украину», — сказала Каллас.
Она добавила, что у российской стороны может быть возможность «вернуть» свое, но усомнилась, что от активов что-то останется.



Ранее евродепутат из Австрии Харальд Вилимски подчеркивал, что Каллас может продлить конфликт на Украине. Парламентарий убежден, что экс-премьер Эстонии дисквалифицирует себя в качестве посланника по безопасности.

Читайте также:

«Не очень понятно»: Каллас не объяснила свое понимание победы Киева

«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО

В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова
#мир
#россия
#евросоюз
#украина
#война
#сво
#конфликт
#активы
#новости
«Придется платить»: что может сделать Британия при отказе США помогать Киеву
Джонсон: Британия может направить военных на Украину, если США урежут помощь
12 ноября 2024, 22:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединенное Королевство может отправить военный контингент на Украину, если новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп урежет поддержку киевского режима. Об этом в беседе с GB News рассказал британский экс-премьер Борис Джонсон.
«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — сказал Джонсон.
Политик подчеркнул, что помощь Украине являет собой «хорошие инвестиции», ведь иначе Европу якобы ждет еще большая угроза.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». По предположениям экспертов, переговоры Москвы и Киева могут состояться уже 21 января. Инаугурация Трампа пройдет 20-ого.

Читайте также:

Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам

«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО

«Отрезвление наступит»: что может сделать Украина Западу
#мир
#украина
#великобритания
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Мытищ Купецкая обсудила с родными участников СВО их проблемы
12 ноября 2024, 22:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. За чашкой чая обсудили волнующие родственников бойцов вопросы.
«В непростое для семей военнослужащих время важно, чтобы они чувствовали заботу и душевное спокойствие. Поэтому на встрече присутствовали заместитель благочинного Мытищинского округа отец Вячеслав и психолог. Они в любой момент готовы поддержать обратившихся к ним. Были на встрече и малыши. Участникам ещё раз напомнили, что при необходимости нужно обязательно обращаться за помощью», – рассказали в администрации.

Там отметили, что подобные встречи проходят в муниципалитете регулярно.

В городском округе Мытищи работает штаб по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Туда можно передать и гуманитарную помощь.

Адрес штаба: Мытищи, ул. Мира, д. 9, каб. 2.

Помощь можно оказать и в местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Мира, д. 37.

Гумпомощь также принимают по адресам: Мытищи, ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»; ул. Мира, д. 2А, «ДК Яуза»; ул. Мира, д. 37, м.о. партии «Единая Россия»; ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»; ул. Мира, д. 9, «Штаб волонтёров».

На все вопросы круглосуточно ответят по телефонам 122 и 8 (985) 858-38-74.

Читайте также:

В Мытищах участники увлекательного квеста открыли новую библиотеку

В Мытищах открылась выставка городецкой росписи

Мытищинские коммунальщики справились с первыми в сезоне снежными осадками
#мытищи
#юлия купецкая
#семьи
#сво
#спецоперация
#военные
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО
Sky News: боевики ВСУ терпят бедствие из-за недостатка пехотинцев и снабжения
12 ноября 2024, 21:29

Фото: istockphoto/byelaman

Боевики ВСУ находятся в беде, поскольку им не хватает пехотинцев и военных поставок, передает журналист Sky News в украинской республике Стюарт Рамзи.
«ВСУ определенно в беде. Они не получают достаточно снабжения, которое им необходимо. Критический момент заключается в том, что у них просто-напросто заканчивается пехота. Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что им не хватает людей на земле для проведения атак», — сказал корреспондент.

Рамзи подчеркнул, что среди украинских военных никто не в курсе, что будет дальше, особенно, если западные союзники, включая Вашингтон, перестанут помогать Киеву.

Ранее чешское издание Časopis argument написало, на что может пойти Украина в отношении Запада, когда поймет невыгодность своего положения.

Читайте также:

«Обеспечить победу»: в Европе ответили, кто может продлить конфликт на Украине

«Отдельная каста»: врачам на Украине указали признавать всех годными

Офицер военкомата в Киеве попытался покончить с собой прямо на рабочем месте
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отрезвление наступит»: что может сделать Украина Западу
ČA: скоро Запад почувствует враждебность Киева по отношению к себе
12 ноября 2024, 21:10

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киевский режим направит собственную враждебность на Запад, когда поймет, что в невыгодном положении, пишет Časopis argument.
«Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется», — сказано в материале.
Отмечено, что отношения Киева с Варшавой стали хуже, несмотря на заверения в обратном, когда Украина обвинила польскую сторону в недостаточной поддержке и шантаже.

Также среди поляков растут антиукраинские настроения из-за большого числа беженцев с Украины и «неблагодарности» украинского кабмина, добавили авторы.

Ранее стало известно, как изменилась мобилизация на Украине.

Читайте также:

«Обеспечить победу»: в Европе ответили, кто может продлить конфликт на Украине

Франция передаст Киеву самолеты Mirage-2000-5F

Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта
#мир
#украина
#киев
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обеспечить победу»: в Европе ответили, кто может продлить конфликт на Украине
Евродепутат Австрии Вилимски: Каллас может продлить украинский конфликт
12 ноября 2024, 20:53

Фото: istockphoto/sinonimas

Кандидат на пост главного дипломата Европы Кая Каллас может продлить украинский конфликт, считает австрийский евродепутат Харальд Вилимски.
«Кая Каллас в качестве представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности может продлить войну на Украине», — сказал он, приведя в пример слова Каллас о том, что Евросоюз должен поддерживать украинскую республику, чтобы «обеспечить победу» киевскому режиму.
К слову, Каллас недавно и сама не смогла объяснить парламентариям, что она понимает под победой Украины, чем вызвала еще большее количество вопросов. Вилимски считает, что она дисквалифицирует себя как посланник по безопасности и зарубежным делам.

«Нам нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание войны и сопутствующих ей смертей», — заключил евродепутат.

Ранее сообщалось, когда ЕС хочет согласовать новый пакет антироссийских санкций.

Читайте также:

«Отдельная каста»: врачам на Украине указали признавать всех годными

Подразделение боевиков ВСУ сдалось бойцам ВС РФ в полном составе под Курахово

В Харьковской области раскрыли планы Киева по мобилизации
#мир
#украина
#конфликт
#европа
#война
#сво
#евросоюз
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отдельная каста»: врачам на Украине указали признавать всех годными
Нардеп ВРУ Скороход: врачам ВВК указали признавать всех годными
12 ноября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Врачам военно-врачебных комиссий (ВВК) на Украине указали «сверху» признавать всех военнообязанных годными к службе, пишут «Украинские новости», ссылаясь на нардепа Верховной рады Анну Скороход.
«Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста», — сказала депутат.
Перед этим стало известно, что Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно годный». Теперь призывники этой категории должны снова пройти ВВК до 4 февраля грядущего года.

Ранее в Харьковской области сообщали, что Киев планирует призвать в ряды ВСУ миллион восточных украинцев до конца 2024 года.

Читайте также:

Франция передаст Киеву самолеты Mirage-2000-5F

В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова

Офицер военкомата в Киеве попытался покончить с собой прямо на рабочем месте
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#медицина
#врачи
#комиссия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция передаст Киеву самолеты Mirage-2000-5F
Депутат Жилетти: Франция передаст Киеву шесть самолетов Mirage-2000-5F
12 ноября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Шесть истребителей Mirage-2000-5F Франция передаст киевскому режиму в первом квартале грядущего года, что ослабит ВВС страны, отчитался вице-президент оборонной комиссии в Нацсобрании Франции Франк Жилетти.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки еще больше обеднят узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации», — сказано в отчете.

Жилетти добавил, что этот шаг повлияет на возможность французских ВВС осуществлять противовоздушную оборону, а также ограничит обучение пилотов.

Кроме того, отсрочится обновление парка истребителей Rafale и Mirage 2000D, а затраты на их ремонт вырастут. Помимо всего прочего, ускорится вывод Mirage 2000-5 из эксплуатации, добавил Жилетти.

Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину на фоне спецоперации.

Читайте также:

В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова

Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта

Офицер военкомата в Киеве попытался покончить с собой прямо на рабочем месте
#мир
#украина
#франция
#поставки
#истребитель
#оружие
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова
Подразделения ВСУ оказались в окружении южнее Курахова
12 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной».
Он отметил, что российские бойцы уже начали закрепляться в селе Дальнее. В результате этих действий до физического перерезания дороги Успеновка — Курахово остается не более двух километров.

«На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок, но не допустил бы утренних ошибок, которые уже происходили, когда наши бойцы уже были в таком положении. Не знаю, чего ждет командование!» — написал «Мучной» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе. Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его.

Читайте также:

Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети

Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова

Контратака ВСУ в Судже, бои в Курской области, подрыв Кураховской дамбы в ДНР: последние новости СВО
#дороги
#telegram
#клещи
#видео
#новости
#днр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта
12 ноября 2024, 18:13

Фото: iStock/Photoboyko

Европейские страны совместно с США должны оказывать Киеву больше помощи, чтобы изменить ход конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в рамках совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — заявил Рютте.

По его словам, активная поддержка Украины в конфликте отвечает интересам Европы, СШП, а также индотихоокеанского региона.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что, если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска альянса уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины.

Читайте также:

Германия предложила «финляндизировать» Украину

В НАТО заявили о скором появлении второго завода Rheinmetall на Украине

В Польше испугались потенциала военных возможностей России
#россия
#помощь
#германия
#поддержка
#нато
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате