Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам

Фото: istockphoto/ffikretow
Кандидат на пост руководителя евродипломатии Кая Каллас признала законность претензий РФ к Евросоюзу по своим активам, пишет агентство Bloomberg.
«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины тоже есть законные претензии к России, потому что каждый день она уничтожает Украину», — сказала Каллас.Она добавила, что у российской стороны может быть возможность «вернуть» свое, но усомнилась, что от активов что-то останется.
Ранее евродепутат из Австрии Харальд Вилимски подчеркивал, что Каллас может продлить конфликт на Украине. Парламентарий убежден, что экс-премьер Эстонии дисквалифицирует себя в качестве посланника по безопасности.
Читайте также:
«Не очень понятно»: Каллас не объяснила свое понимание победы Киева
«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО
В ВСУ признали оперативное окружение своих сил южнее Курахова
Никита Кротов