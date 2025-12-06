Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за обман пользователей

06 декабря 2025, 18:33

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 млн долларов за обман с верификацией

Фото: iStock/Thx4Stock

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн долларов (около 9 млрд рублей) за обман пользователей, связанный с верификацией. Об этом пишет газета Die Zeit.





Причиной стало введение системы покупки так называемых «синих галочек» после того, как владельцем платформы стал предприниматель Илон Маск. По данным ЕК, система иногда присваивала фейковым аккаунтам статус подтвержденных, что вводило пользователей в заблуждение.



На это решение отреагировали в правительстве США. Госсекретарь Марко Рубио назвал его атакой на все американские платформы и народ. Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что Евросоюз должен поддерживать свободу слова, а не штрафовать компании по пустякам.



В свою очередь, Маск выложил серию постов. Он согласился с критикой в адрес ЕС, а также призвал к его роспуску. По его мнению, отдельным странам следует вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли «лучше представлять свой народ».

«Европейский союз нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — написал бизнесмен.