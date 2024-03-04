Еврокомиссия озвучила сроки подготовки предложения по замороженным активам России

Фото: iStock/bloodua
Еврокомиссия готовится представить формальное предложение по использованию замороженных активов России уже через две недели, сообщает издание Euractiv, ссылаясь на свои источники.
Предполагается, что неожиданная прибыль от этих активов будет использована для финансирования восстановления Украины. Европейские дипломаты подчеркивают, что главный приоритет - это защита интересов Украины и помощь ей в процессе восстановления.
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости обсудить использование прибыли от замороженных активов России. Она предложила направить эти средства на закупку вооружений для Украины или на развитие собственного производства военной техники. Важно отметить, что вырученные средства не будут относиться к активам России.
Некоторые политики и эксперты высказали опасения относительно возможных последствий такого решения. Они предупреждают, что использование этих средств на вооружение может только усугубить конфликт и привести к дальнейшей эскалации напряжённости конфликта между Украиной и Россией. Вместо этого, они предлагают использовать деньги на гуманитарные программы, восстановление инфраструктуры и поддержку экономики Украины.
Несмотря на различные точки зрения, решение по использованию замороженных активов России остается в компетенции Еврокомиссии. Москва называет намерения Еврокомиссии воровством.
Читайте также:
Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости обсудить использование прибыли от замороженных активов России. Она предложила направить эти средства на закупку вооружений для Украины или на развитие собственного производства военной техники. Важно отметить, что вырученные средства не будут относиться к активам России.
Несмотря на различные точки зрения, решение по использованию замороженных активов России остается в компетенции Еврокомиссии. Москва называет намерения Еврокомиссии воровством.
Читайте также:
Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
Сергей Калугин