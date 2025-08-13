13 августа 2025, 16:02

СВР: Еврокомиссия рассматривает возможность смены власти в Венгрии

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Руководство Еврокомиссии собирается сменить власть в Венгрии, которая воспринимается Брюсселем как помеха для «единой Европы». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), пишет ТАСС.