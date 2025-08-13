Достижения.рф

Еврокомиссия собирается сменить власть в Венгрии

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Руководство Еврокомиссии собирается сменить власть в Венгрии, которая воспринимается Брюсселем как помеха для «единой Европы». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), пишет ТАСС.



Отмечается, что Брюссель в ярости от попыток Будапешта вести самостоятельную политику и оказывать влияние на принятие коллективных решений, прежде всего касающихся конфликта России и Украины.

Последней каплей стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового бюджета Евросоюза, рассчитанного на семь лет. Документ был выработан с целью милитаризации Европы и её подготовки к войне с Россией.

По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен серьёзно настроена на смену режима в Будапеште. Сейчас основным кандидатом на пост премьер-министра страны является лояльный западным элитам лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр. По рассматриваемому ЕК сценарию, привести его к власти намерены на парламентских выборах весной 2026 года. Однако не исключено, что это может произойти и раньше.

Анастасия Чинкова

