Орбан ответил, за сколько Венгрия может развалить Украину

12 августа 2025, 22:24

Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день, но в этом нет интереса

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

В интервью интернет-порталу Patriota (опубликовано на YouTube) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт теоретически мог бы «устроить распад Украины за один день», прекратив поставки газа и электроэнергии, но этого не станет делать, поскольку это не отвечает венгерским интересам.