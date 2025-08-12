Орбан ответил, за сколько Венгрия может развалить Украину
В интервью интернет-порталу Patriota (опубликовано на YouTube) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт теоретически мог бы «устроить распад Украины за один день», прекратив поставки газа и электроэнергии, но этого не станет делать, поскольку это не отвечает венгерским интересам.
По его словам, Украина получает из Венгрии значительную долю электроэнергии и газа, и даже небольшая авария — упавшие опоры или оборванные провода — «остановит» страну. Орбан добавил, что, несмотря на «наглое» и, по его мнению, неуважительное поведение Киева, украинцы зависят от Венгрии.
Глава венгерского правительства также подчеркнул, что дестабилизация Украины на венгерской границе угрожала бы безопасности самой Венгрии — ростом террористической опасности и ухудшением положения венгерского меньшинства в Закарпатье. В связи с этим Будапешт, по его словам, заинтересован в стабильной и функционирующей Украине, но «никогда не будет в одном союзе с Украиной» и намерен препятствовать её вступлению в ЕС и НАТО, поскольку это, по мнению Орбана, не принесло бы выгоды Венгрии и могло бы её обеднить.
Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия обеспечивает более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверен, что продолжит такие поставки, если сама окажется отрезанной от российских энергоресурсов в соответствии с планом Еврокомиссии. Политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли в интервью РИА Новости отметил, что Венгрия вряд ли сможет полностью прекратить энергопоставки из-за необходимости защищать закарпатских венгров, но будет и дальше критически говорить о практике принудительной мобилизации на Украине на международных площадках.
