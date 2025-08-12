Венгрия не поддержала заявление о поддержке евроинтеграции Украины

12 августа 2025, 10:11

Орбан не присоединился к заявлению ЕС о военной поддержке Украины

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать заявление Евросоюза об интеграции Украины в объединение и урегулировании конфликта. Об этом пишет ТАСС.