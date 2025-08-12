Венгрия не поддержала заявление о поддержке евроинтеграции Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать заявление Евросоюза об интеграции Украины в объединение и урегулировании конфликта. Об этом пишет ТАСС.
В официальном примечании к документу отмечается, что Венгрия не присоединяется к этому заявлению.
Европейские лидеры в своём заявлении подчеркнули, что «путь к миру на Украине не может быть определён без участия самой Украины» и подтвердили намерение продолжать санкционное давление на Россию.
Таким образом, позиция Венгрии отличается от общего курса ЕС по поддержке Украины и дальнейшей интеграции Киева в европейские структуры, что вызывает дополнительные сложности внутри европейского союза.
Читайте также: