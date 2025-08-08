Орбан призвал страны Евросоюза провести саммит с Россией

08 августа 2025, 11:00

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой провести саммит между Россией и ведущими странами Евросоюза. Об этом он заявил в интервью радиостанции Kossuth.