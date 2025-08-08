Достижения.рф

Орбан призвал страны Евросоюза провести саммит с Россией

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой провести саммит между Россией и ведущими странами Евросоюза. Об этом он заявил в интервью радиостанции Kossuth.



По мнению Орбана, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следует отправиться в Москву для переговоров от имени ЕС. Он подчеркнул, что после недавней встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа настало время для диалога с Европой.

Орбан отметил, что проведение российского-европейского саммита особенно важно, поскольку конфликт происходит на территории Европы и напрямую затрагивает безопасность всего континента.

Премьер-министр Венгрии выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель фактически устранился от процесса урегулирования кризиса на Украине, и призвал страны ЕС к более активным и конструктивным действиям в организации переговоров с Россией.

Инициатива Орбана получила широкий резонанс в европейских СМИ и может стать новым шагом в поисках путей разрешения сложной международной ситуации.

Анастасия Чинкова

