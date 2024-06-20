Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России

В Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. О чем договорились лидеры стран расскажет редакция «Радио 1».