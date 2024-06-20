Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России

Фото: РИА Новости/Стрингер
Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает Бельгийское представительство в соцсети X (бывший Twitter).
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что новые ограничения затронут экспорт энергетики и продуктов топливной промышленности. В частности, будут внесены в «черный список» компании, перевозящие российскую нефть. В общей сложности пакет будет направлен против 22 юридических лиц.
Санкции коснутся и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной». Таким образом российский лидер прокомментировал введение новых ограничений против КНДР на встрече главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Читайте также
Новые санкции против России – самоубийство, заявил конегрессмен
Владимир Путин назвал замыслы ООН в отношении КНДР агрессивными
Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России
Санкции коснутся и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной». Таким образом российский лидер прокомментировал введение новых ограничений против КНДР на встрече главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Читайте также
Новые санкции против России – самоубийство, заявил конегрессмен
Владимир Путин назвал замыслы ООН в отношении КНДР агрессивными
Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России
Олег Дикий