Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России

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Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан и компаний из КНДР за якобы оказание военной помощи России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что 31 мая Совет Евросоюза ввёл санкции против шести физлиц и трёх организаций, которые якобы осуществляют деятельность по уклонению от санкций.
По данным Совета, Северная Корея могла генерировать средства для незаконных ядерных программ и программ баллистических ракет, нарушая при этом соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Также КНДР могла оказывать военную поддержку «агрессивной войне России против Украины».
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Анастасия Чинкова